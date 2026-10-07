Marcelo ‘Toby’ Vega se deshace en elogios por este jugador de La Roja: “Es muy bueno”

El ex futbolista, Marcelo 'Toby' Vega llenó de elogios a este jugador en 'La Roja'.

La Selección Chilena cerró con un importante triunfo su expedición dentro de esta Fecha FIFA, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova se impusieron por 2-0 ante la Selección de México y mostraron una mejor versión futbolística a comparación de sus duelos ante Canadá y Estados Unidos.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega ocupó su espacio en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en el que destacó el triunfo de Chile, pero pide mesura y a no volverse loco con este resultado ante México

“Veníamos muy mal, esto no significa que ahora le vamos a ganar a todos los equipos, pero es un ánimo de que hay buenos jugadores”, partió señalando Vega.

Siguiendo en esta línea, el ‘Toby’ destacó puntualmente lo que fue el rendimiento del atacante, Maximiliano Gutiérrez, a quien lo llenó de elogios por lo que fue su participación y el nivel que ha mostrado en ‘La Roja’.

Vega elogia a Gutiérrez | Foto: Photosport

“Gutiérrez es muy bueno, yo lo dije antes de que se vaya a Rusia, ese chico era para que juegue en europa, tiene unas condiciones de diferente”, declara.

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Concluyendo, Vega siente que Maximiliano Gutiérrez tiene todo para consolidarse como un importante jugador dentro de la Selección Chilena y espera que junto a Darío Osorio puedan afianzar una buena dupla en el ataque para el equipo de todos.

“Tiene la velocidad, se sabe sacar a jugadores de encima en un rato, tiene un buen remate, le pega bien al balón, al igual de Osorio, ahora hay que ver cómo acompañar a estos dos jugadores”, cerró.