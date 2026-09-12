Gonzalo Fouillioux deja un importante mensaje por este jugador en Colo Colo: “Elegir con pinzas”

El periodista, Gonzalo Fouillioux dejó este importante mensaje por el futuro de este jugador en Colo Colo.

Colo Colo ya se acerca cada vez más a lo que es un nuevo título en el fútbol chileno, en el que su amplia diferencia con sus rivales en la Liga de Primera, lo tienen muy cerca de poder conseguir un nuevo trofeo y por esto, ya empiezan a palpitar lo que será la temporada 2027.

Sobre esto, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube, en la que se refirió al futuro del delantero Yastin Cuevas, en la que espera que pueda ver minutos en el ‘Cacique’ y de no ser así, que pueda salir a préstamo.

“Si no juega, le podría hacer bien un préstamo, Yastin Cuevas tiene 18 años, a esa edad ya tienen que empezar a jugar”, partió indicando Fouillioux.

Siguiendo en aquello, el comunicador fue muy claro en señalar en que ve unas condiciones tremendas en el delantero del ‘Cacique’ y para que siga de buena forma con su crecimiento, espera que en Colo Colo tomen una buen decisión con el jugador, sea dejándolo en el club o buscandole un nuevo desafío.

Fouillioux habla sobre el futuro de Cuevas en Colo Colo | Foto: Photosport

“Para Colo Colo es un jugador que tienen que elegir con pinzas que van hacer con él, para donde lo mandan”, declaró Fouillioux.

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Finalizando, Fouillioux se rindió en elogios por lo que es Yastin Cuevas, en la que durante los partidos que le vio en esta temporada 2026 sea con Colo Colo o la Selección Chilena, lo vio con un perfil muy similar a Felipe Mora.

“Yo lo encuentro parecido a Felipe Mora, a lo que fueron sus inicios”, cerró.

En Síntesis

Gonzalo Fouillioux aconsejó que el delantero de Colo Colo, Yastin Cuevas, salga a préstamo.

aconsejó que el delantero de Colo Colo, Yastin Cuevas, salga a préstamo. El comunicador destacó que Yastin Cuevas tiene 18 años y necesita sumar minutos.

tiene 18 años y necesita sumar minutos. Fouillioux comparó el juego del joven atacante Yastin Cuevas con el de Felipe Mora.