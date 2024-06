El ex defensor explicó lo que fue su drama del pasado con Alexis Sánchez en la Selección Chilena

La Selección Chilena desilusionó en lo que fue su debut dentro de la Copa América 2024, en el que el equipo de Ricardo Gareca no pudo imponer sus términos futbolísticos y tan solo igualó sin goles ante Perú en el primer duelo del Grupo A.

Dentro de lo que fue este duelo, uno de los jugadores más apuntados por su bajo rendimiento fue el delantero Alexis Sánchez, a quien se le machacó en demasía por la chance de gol que malogró en el primer tiempo y que no se vio para nada bien en su puesto de creador.

Además, dentro del desarrollo del partido se pudo presenciar de la breve discusión que tuvo el ‘Maravilla’ con Eduardo Vargas, la que generó reacciones encontradas por parte de los hinchas.

Ante esto, su ex compañero en la Selección Chilena como lo es Gonzalo Jara comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que fue su recordada discusión con el tocopillano en la Copa América 2016, con quién se enfrascó en una discusión mayor debido a que el defensor no le pasaba el balón al goleador histórico.

Sánchez recibe criticas | Foto: Photosport

“Para poner en contexto, la pelea que yo tuve con él fue por exactamente lo mismo. Yo no se la daba, porque a mí no me sirve dársela de espalda si tengo otros volantes. Yo se la voy a dar al que esté mejor”, deslizó el ‘Bicampeón de América’.

Finalmente, Jara declaró que a pesar de esta cierta arrogancia que muestra Sánchez dentro del terreno de juego, manifiesta que toda la culpa no puede recaer en él, ya que también para el funcionamiento colectivo sus compañeros también deben revelarse y ayudar al equipo, algo que no sucedió ante Perú.

“Ahora, después cargarle la mano de que resolvió o no mal, eso es criticable. Pudo perder pelotas o decidió mal, pero este es un juego colectivo. A Chile le taparon lo mejor que tiene: las bandas. Lo estudiaron y Chile no tiene otra variante hoy para resolver”, concluyó.