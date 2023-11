Alexis Sánchez completó en el día de ayer una doble fecha FIFA con La Roja para el olvido, donde no se le vio bien ante Paraguay la semana pasada y sufrió en demasía en la caída frente a Ecuador en el día de ayer.

A los recientes dos partidos del tocopillano en La Roja hay que sumarle el inicio de las Clasificatorias, donde llegó sin fútbol y se le notó, siendo escaso aporte para lo que tiene acostumbrado a los hinchas nacionales.

Con esos antecedentes, Jean Beausejour le encuentra una función ideal al niño maravilla para que la siga rompiendo en La Roja, no sin antes plantear una pregunta de difícil respuesta: “¿Qué es lo que nosotros esperamos de él?”.

Bose reconoce la mutación de Alexis. | Foto: Photosport

En esa línea, ‘Bose’ habla fuerte y claro: “Yo no espero que me driblee a 3 o 4, ni siquiera a uno y no porque no tenga esa capacidad, sino que, porque se transformó más en un girador de espalda, que recibe y queda con cancha de frente y a partir de ahí es el mejor momento de Alexis, el más propicio, con buenos pases y cambios de lado”, aseguró en ESPN Chile.

Para Beausejour, es innegable que es imposible ver al mismo Alexis Sánchez de hace unos años y que su juego ha ido cambiando hasta lo que es el presente: “Hoy día mismo eso es Alexis, yo reconozco eso en él, en otras cosas es cierto que ha ido mutando”, remató.

Ahora, Alexis Sánchez volverá a Europa para sumarse a los entrenamientos del Inter de Milán con la ilusión de ganar minutos y así poder llegar con un buen colchón de partidos a los amistosos de marzo de La Roja.

Nueva marca para Alexis

Alexis llegó en el día de ayer a los 160 partidos defendiendo a la Selección Chilena, transformándose en el jugador que más ha vestido La Roja en la historia del fútbol chileno.

Difícil panorama para el Mundial

Chile quedó en el octavo lugar de la tabla, superando a Bolivia y Perú e igualando en puntos con Paraguay, aunque con peor diferencia de gol que los guaraníes quienes, en este momento, estarían yendo al repechaje mundialista.