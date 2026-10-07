Nicolás Córdova aplaude a esta figura de la Selección Chilena: “Lo hicimos debutar”

El DT interino alabó lo hecho por Maximiliano Gutiérrez en la victoria contra México en el último partido de la fecha FIFA.

La Selección Chilena se desahogó en la fecha FIFA y se impuso 2-0 sobre México en Los Ángeles. La escuadra nacional se olvidó de las dos derrotas al hilo y logró un importante triunfo en Norteamérica.

Ello dejó contento a Nicolás Córdova, que tras el duelo habló en conferencia de prensa y alabó a algunos de sus dirigidos: a uno de ellos lo llenó de elogios y se adjudicó parte de su éxito.

¿A quién mencionó? A Maximiliano Gutiérrez. El delantero de 22 años anotó el primer tanto del compromiso y con ello comienza a ganarse un espacio en el once estelar para el futuro.

“Lo de Maximiliano Gutiérrez no me sorprende, lo hicimos debutar hace un año. Ha ido creciendo. Contento por los que están jugando sus primeros partidos como titular”, indicó.

“Diego Ulloa también hizo un excelente partido (…) Volvió César Pérez, que es un jugador importante y te da cosas distintas. Víctor Méndez ha estado a la altura en todos los partidos que le ha tocado”, agregó.

Nicolás Córdova aplaudió a Maximiliano Gutiérrez en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Córdova respira en la Selección Chilena

Finalmente, el DT interino realizó una potente reflexión sobre la gira internacional. Si bien cayó contra Canadá y Estados Unidos, el último encuentro entregó una cuota de ilusión.

“Hemos visto al grupo bien, compenetrado. Contento por el grupo y por ello, hicieron una gira de la que se merecían al menos un triunfo“, concluyó sobre la Selección Chilena.