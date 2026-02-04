Son casi ocho meses los que han pasado desde la salida del director técnico argentino Ricardo Gareca de la Selección Chilena, tras fracasar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Durante este período, en la Asociación Nacional Profesional (ANFP) no lograron encontrar un reemplazante definitivo para el “Tigre”, por lo que desde Quilín recurrieron a Nicolás Córdova como técnico interino. En ese rol, el actual jefe técnico de las selecciones juveniles ha dirigido cuatro partidos, con un balance de dos victorias, un empate y una derrota.

Si bien en el camino aparecieron distintos nombres como posibles candidatos para asumir el cargo de manera permanente, desde el ente rector del fútbol chileno ya tomaron una determinación de cara al proceso rumbo a 2026.

La Roja acumulará 16 años sin disputar una cita mundialista | FOTO: Sipa/Photosport

Nicolás Córdova seguirá en La Roja Adulta

Este martes, en el marco del homenaje a la Roja que disputó el Mundial Sub 17 de 1993, el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, confirmó que Córdova continuará al mando del combinado adulto durante el primer semestre.

“Para darle continuidad al equipo tomamos la decisión de que en el primer semestre Nicolás Córdova sea el técnico de la selección”, señaló el directivo.

“Si bien es jefe técnico de las juveniles, él no va a tomar una categoría”, remarcó Correa.

