La feroz defensa de Maks Cárdenas a Arturo Vidal: "Si alguna vez dijiste que no estaba para la selección, no tienes idea de fútbol"

Tan solo quedan horas para que Chile enfrente a Colombia en duelo válido por la segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde La Roja tiene la obligación de obtener los tres puntos tras la dolorosa caída en la primera jornada ante Uruguay.

El mediocampista Arturo Vidal fue uno de los puntos altos de La Roja en la caída ante los charrúas, pese a que el actual jugador delAthletico Paranaense solamente ingresó en los minutos finales en el Estadio Centanario.

Vidal anotó el descuento de Chile ante Uruguay | FOTO: Dante Fernandez/Photosport

A pesar de aquello, muchos hinchas nacionales todavía siguen afirmando que el King no está para seguir en el combinado nacional, lo que ha generado un fuerte debate en las diversas redes sociales.

Es por esto que el periodista Maks Cárdenas usó su cuenta en la red social X para caerle a todos los fanáticos del Equipo de Todos que diariamente critican al Bicampeón de América.

“Si alguna vez dijiste que Vidal no estaba para la selección… NO TIENES IDEA DE FÚTBOL Es tan simple como eso, amigo con respeto NO TIENES IDEA. Me alegro que te guste el fútbol, pero NO ENTIENDES NADA. Podrán cambiar al DT y llegará otro y seguirá de titular. Punto y basta”, indicó el reportero.

Recordar que el mediocampista suma 34 goles en la Roja, donde es el cuarto goleador histórico.

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones de las Eliminatorias se encuentra Chile?

La Roja se ubica en el octavo puesto de las Eliminatorias al finalizar la primera fecha. Chile cayó por 3-1 ante Uruguay en el estreno, una situación que lo dejó solo sobre Bolivia que cayó 4-0 ante Brasil y Ecuador que perdió 1-0 ante Argentina, pero que arrancó con tres unidades menos la competición.