La Selección Chilena tendrá un 2026 cargado de compromisos amistosos, ya que La Roja no logró la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 y deberá ver desde el sillón como la elite del fútbol mundial disputa una nueva cita mundialista.

Hace un par de semanas se anunció que Chile participaría de la “FIFA Series” en Nueva Zelanda, donde va a enfrentar al cuadro local y a Cabo Verde, ambas selecciones con presencia confirmada para el Mundial.

Si bien se habló de que La Roja enfrentaría a España en México, fue el propio Pablo Milad quien confirmó que dicho compromiso no se llevará a cabo por las innumerables ofertas que tenía el cuadro español para jugar en distintas ciudades del país azteca.

La Roja suma tres triunfos en fila en amistosos. | Foto: Photosport

En la ANFP reaccionaron rápido y, según dio a conocer LUN, Chile tendría dos nuevos amistosos confirmados ante selecciones mundialistas: Arabia Saudita y la Portugal de Cristiano Ronaldo antes del inicio de la cita mundialista.

La fecha para enfrentar a los árabes sería el 4 de junio, mientras que el partido ante los portugueses sería el 8. ¿El lugar? Todavía no está definido, pero por la proximidad del Mundial sería en Estados Unidos, México o Canadá.

Así las cosas, poco a poco se comienza armar el calendario de La Roja para el 2026, donde ya tiene 4 amistosos confirmados y en septiembre viajaría a Estados Unidos para una nueva gira internacional.

En síntesis

La Roja enfrentará a Arabia Saudita el 4 de junio y a Portugal el 8.

Pablo Milad descartó el amistoso contra España en México por exceso de ofertas españolas.