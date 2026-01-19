La Roja quedó fuera del Mundial 2026, siendo su última clasificación en Brasil 2014. Considerando que el próximo torneo intercontinental será en 2030, Chile acumulará 16 años sin disputar una cita mundialista.

Por esta razón es que la FIFA anunció en noviembre de 2025, la creación del “FIFA Series 2026”, un nuevo torneo para los rezagados. Este nuevo campeonato buscará juntar a selecciones de distintas confederaciones para así para impulsar su desarrollo deportivo y organizativo.

Esta mañana se anunció cuales serán las selecciones que jugarán este torneo, entre las cuales se encuentra Chile. El certamen reunirá un total de 48 selecciones masculinas y femeninas. Por otro lado, la fecha inicial será entre marzo y abril del 2026.

El campeonato estará compuesto por 12 grupos de 4 equipos cada uno, los cuales estarán distribuidos entre 9 grupos masculinos y 3 femeninos.

Documento oficial de la FIFA

De estas 48 selecciones, son 5 las que también jugarán el Mundial 2026, las cuales son Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Chile tiene fecha para sus próximos encuentros

Las sedes de los encuentros serán en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda (anfitrión donde jugará la selección de Chile), Puerto Rico, Ruanda (albergará dos grupos), Uzbekistán.

¿Cuál es el grupo de La Roja?

Chile compartirá grupo con Cabo Verde, Finlandia y Nueva Zelanda, esta última, anfitriona del torneo. Las fechas definitivas deberían ser comunicadas por la FIFA en los próximos días.

En síntesis