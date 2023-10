¡Le llueve sobre mojado a Berizzo en La Roja!: Aseguran que Diego Valdés no llega ni a palos a la próxima fecha de Eliminatorias

Diego Valdés sufrió una fuerte lesión jugando por la Selección Chilena en Maturín ante Venezuela. El volante salió a los 22 minutos de iniciar el pleito ante la Vinotinto y quedó fuera por un desgarro en la pantorilla. El América de México, club del mediocampista nacional, hizo sentir su molestia con La Roja y el estado de salud del futbolista no es de los mejores.

Ante ello, el exjugador de La Roja y actual comentarista deportivo en México, Fabián Estay, dio a conocer que el estado físico de Valdés no es de los mejores y que, simplemete, el futbolista no podrá estar a disposición de Eduardo Berizzo que enfrenta el divorcio con el público nacional.

“Acá en México se habla de 7 u 8 semanas de recuperación. No sé como va la evaluación porque esto continúa y Diego aunque se recupere en un mes y medio o en un mes no va a estar para jugar porque no tendrá ritmo”, reveló Estay en diálogo con RedGol.

Además, el exjugador de la Selección Chilena admitió que “una lesión en la pantorrilla es una de las lesiones más traicioneras y complicadas para cualquier deportista (…) Por ahí hace un pique y se vuelve a lesionar, entonces está complejo el tema de que Diego pueda ir“.

Diego Valdés no llegará a la fecha de las Eliminatorias (Photosport)

Peor momento

Diego Valdés venía al alza en el rendimiento en la Selección Chilena y estaba poniendo todo de sí para conquistar al público nacional. El volante de las Águilas venía on fire con su nivel y goles anotados en México.

El Fabi Estay cree que esta lesión tan cruda para Valdés llega en el peor momento, ya que él venía consolidándose con la camiseta de La Roja y con un gol importante ante Perú en el Estadio Monumental.

“Diego era ahora uno de los protagonistas de la Selección Chilena, y sobre todo cuando había encontrado esa comunión y esa afinidad con el medio periodístico y con la gente también. Al final se dieron cuenta que Diego si es un buen jugador y que puede aportar mucho a la Selección“, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja por las Eliminatorias?

La Roja volverá a jugar por las Eliminatorias al Mundial 2026 en Norteamérica en noviembre de 2023. La Selección Chilena recibirá a Paraguay el 16 de noviembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental, mientras que cerrará su temporada ante Ecuador a las 20:30 en Quito, el próximo 21.