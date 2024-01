Héctor Pinto sabe de triunfar en un Preolímpico con La Roja Sub 23. En Londrina, el Negro hizo gala de su equipo y llegó a Sydney 2000.

Pinto desmenuza el rendimiento del equipo de Nicolás Córdova, que dejó más cosas malas que buenas en el debut ante Perú en Venezuela.

En diálogo con Bolavip, Pinto fue claro a la hora de entregar sus conceptos para liquidar el pésimo partido de La Roja en suelo llanero.

“Yo diría que el equipo entero decepcionó. De atrás salían muy lento. No había conexión con el mediocampo, los centrales salían jugando con pelotazos frontales, que no llegaban a destino. Faltó conexión entre el mediocampo y los delanteros”, explicó Pinto.

Héctor Pinto cree que La Roja Sub 23 falló en su estreno ante Perú (Carlos Parra / Comunicaciones FFCh)

Pinto realiza un duro diagnóstico de La Rojita y cree que el equipo adolece de varias cosas. Aprovechando su expertise, el ex DT de Chile realizó una recomendación.

“El equipo no tiene movilidad, no hubo profundidad y hay que trabajar con el concepto de que todos los equipos que se arman bien atrás. Hay que tener los recursos para doblegar a los rivales y eso es sólo buscar alternativas para ganar estos partidos”, añadió.

¿Qué siente Héctor Pinto sobre lo realizado La Roja Sub 23?

Héctor Pinto sabe lo que es ganar un partido con más garra que fútbol. El tanto de Reinaldo Navia a Argentina en Londrina es prueba de ello hace ya 24 años.

Ahora, el Negro siente que este equipo de Córdova le falta esa pachorra, por último, para dar la pelea con la fuerza más que con el fútbol.

“Nunca se había dado tan fácil un inicio de torneo como para ganarlo. No se pudo, no se hizo, nos faltó mucho. Aquí, cuando no te sale lo del fútbol hay que meter otra cosa en los últimos minutos, buscar otra alternativa, no vi las ganas suficientes de querer doblegar al rival”, añadió.

¿Qué le recomiendan a La Roja para su próximo partido ante Uruguay?

Pinto quiere seguir creyendo en La Roja Sub 23 y que, al menos, puede hacer un papel decoroso para lo que se avecina en el futuro.

Pensando en Uruguay, que será rival el 27 de enero, el ex DT de Chile y de la Universidad de Chile hace una humilde recomendación.

“Chile fue un equipo muy lento y confiado en lo que tenía que hacer. Ahora bien, hay que entrar de un comienzo a apretarlos, apurarlos para ganar el partido y a proponer algo distinto cuando las cosas no salgan”, terminó Pinto.