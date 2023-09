Manuel de Tezanos estalla contra Eduardo Berizzo y la lesión de Arturo Vidal en Chile: "Lo que yo no entiendo es..."

La Selección Chilena ya se despide de lo que fue su primera fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas, la que no fue muy positiva para ‘La Roja’, la cuál sacó tan solo un punto de seis posibles, tras lo que fue la caída con Uruguay y el empate como local ante Colombia.

Sin duda que lo más negativo de esta jornada, fue la lesión de Arturo Vidal en el duelo ante los ‘Cafetaleros’, quien en gran parte del compromiso se le vio bastante complicado dentro del campo de juego, pero el DT de Chile, Eduardo Berizzo, lo mantuvo en cancha hasta que ya no dio más a los 70 minutos.

Tras lo que fue esta polémica decisión de la estancia de Vidal por largos minutos ante los colombianos, el periodista Manuel de Tezanos tomó su postura en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ y encontró insólito que el volante nacional haya estado por tanto tiempo dentro del terreno en condiciones deplorables.

“Yo ya entiendo la épica, entiendo que haya jugado lesionado, todo lo puedo entender, lo que yo no entiendo es como el técnico se demoró 40 minutos en darse cuenta que tenía que sacar a un jugador que estaba en una pata”, declaró el periodista en TNT Sports.

La situación de Vidal generó polémica en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, De Tezanos encontró que no tiene explicación alguna de que Berizzo no haya modificado anteriormente a Arturo Vidal, en la que incluso siente que al estratega le faltó valor para aquello.

“Esa parte no la entiendo, no sé si le tiene miedo al jugador, no hizo ningún cambio”, finalizó.

Ahora la Selección Chilena se enfocará en la próxima fecha doble de Eliminatorias, en el que ‘La Roja’ deberá recibir como local a Perú y se enfrentará como visitante a Venezuela.

¿Arturo Vidal podrá decir presente para dicha doble fecha Eliminatoria?

Si bien hasta el momento no hay ningún parte médico oficial sobre el tiempo de recuperación de Vidal, todo da indicar de que el ‘King’ no llegará a estos encuentros.