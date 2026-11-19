El ex futbolista Marcelo 'Toby' Vega dejó este categórico mensaje por este jugador de La Roja.

La Selección Chilena cerró con una pobre igualdad sin tantos ante Colombia su participación dentro de este 2026, el que ha dejado varias críticas al entrenador Nicolás Córdova y algunos jugadores por lo que ha sido su rendimiento en este proceso.

Por el presente del equipo de todos, el ex futbolista, Marcelo ‘Toby’ Vega ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que habló sobre el rendimiento de Darío Osorio, a quien lo ve como uno de los grandes talentos nacionales, pero que aún no puede mostrar una mejor versión.

“Osorio es un tremendo jugador, pero le ha costado la selección, como también le ha costado a muchos jugadores”, comenzó señalando Vega.

En esa línea, para el ‘Toby’ da el nombre de Marcelo Morales como un jugador que debería decir presente en las nóminas de la Selección Chilena, ya que lo ve como un buen nombre para competir en ser el lateral de ‘La Roja’.

Chile tuvo una igualdad sin goles ante Colombia | Foto: Photosport

“Hoy Morales es un jugador de selección porque es diferente a Suazo, yo creo que hay opciones de laterales, tienes que ir probando”, remarcó.

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Vega no quiere ver más a Maripán en La Roja

Concluyendo, Vega dejó un claro mensaje por Guillermo Maripán, de quien siente que ya es un jugador que no debe formar parte de la Selección Chilena por su rendimiento y otros jugadores deben tomar dicha posta en la zaga nacional.

“Maripán ya no, ya cumplió su estadía, cada vez comete más errores y está con las dudas. Jonathan Villagra hoy es una gran opción”, cerró.