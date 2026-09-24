Marcelo ‘Toby’ Vega apunta contra este jugador de Colo Colo: “Anda muy mal”

El ex futbolista, Marcelo 'Toby' Vega cuestionó le rendimiento de este jugador en Colo Colo .

Colo Colo no pasó de una pobre igualdad sin goles ante Audax Italiano en los octavos de final de ida por la Copa Chile en el Estadio Nacional, resultado que instala la preocupación en el equipo de Fernando Ortiz, quien sumó su tercer encuentro sin saber de victorias.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Marcelo Vega tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que comentó lo que fue el rendimiento del defensor Matías Fernández, a quien lo destrozó por su bajo nivel.

“El que anda muy mal es Matías Fernández, el lateral derecho, por quien se esperaba mucho más, los partidos que ha jugado ha estado muy bajo”, parte indicando Vega.

Siguiendo en aquello, el ‘Toby’ recuerda que el lateral nacional llegaba con el cartel de ser una pieza fija en Colo Colo, pero que debido a su bajo rendimiento, ha estado muy lejos de esto y hoy, su lugar lo tiene Jeyson Rojas.

Vega y su crítica a Fernández | Foto: Photosport

“Termina jugando (Jeyson) Rojas, que es central, no siendo un tipo ofensivo se la arregla, no sabe sacar centros, porque es central, pero Matías Fernández no dio (en Colo Colo)”, declara.

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Concluyendo, Vega siente que tras el nivel que mostró en este reciente partido ante Audax Italiano, ve muy complicado que Fernández pueda ver minutos en Colo Colo en esta recta final de la temporada y que todo apunta a que dejará el club.

“Si le ha dado partidos (para mostrarse), pero ahora menos le van a dar minutos, si van a ser campeones con varios puntos arriba”, cerró.