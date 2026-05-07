Marcelo ‘Toby’ Vega barre el piso con este jugador en la U. Católica: “No hizo nada”

El ex futbolista, Marcelo 'Toby' Vega le cayó con todo a este jugador en la UC por su rendimiento.

Universidad Católica desperdició la gran oportunidad de poder encaminar su clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores y tan solo igualó en el Claro Arena sin goles ante Cruzeiro, resultado que deja todo apretado en el Grupo D.

Después de lo que fue este partido, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega ocupó su espacio dentro del programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en Picado TV, en la que no compartió lo que fueron los cambios de Daniel Garnero en la UC tras la expulsión del jugador de Cruzeiro.

“Se equivocó en los cambios, especialmente en el de Montes y Zuqui, si bien la UC no estaba jugando bien, porque al frente tenía a un equipo mejor. Con 10 jugadores nunca se vio superior la UC, uno dice que feo juega Colo Colo y va puntero, que feo juega Católica en el segundo tiempo, con un jugador más, mal hecho los cambios”, comenzó indicando Vega.

A otro de los protagonistas de la UC que el ‘Toby’ también tuvo críticas fue para el volante Matías Palavecino, quien tras su ingreso se esperó que le pudiera dar mucho más fútbol a los ‘Cruzados’, algo que estuvo muy lejos de suceder.

Palavecino en el ojo del huracán | Foto: Photsport

“¿Arriesgó el 10? porque él tiene derecho a arriesgar y equivocarse es el 10, trata de encarar, trata de meterse al área para hacer algo más, pero no hizo nada. Él lo encaró, puede hacerlo y no lo hizo”, remarcó.

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Concluyendo, Vega siente que Palavecino aún no puede afirmarse dentro de la Universidad Católica, en donde aún está muy lejos de lo que llegó a ser en Coquimbo Unido, indicando que aún lo ve con falta de confianza y miedo para poder imponerse.

“Tienes que demostrar en cancha, uno piensa que tiene miedo o que no le da para jugar en la Católica, porque en realidad todos los balones que tomaba, porque se la daban, era para atrás o para el lado, no arriesgaba, no encaraba, era lo mismo. Tú entras para cambiar esto, no para hacer lo mismo”, cerró.

En Síntesis

Marcelo Vega criticó a Daniel Garnero por los cambios de Montes y Zuqui ante Cruzeiro.

criticó a por los cambios de y ante Cruzeiro. El volante Matías Palavecino fue cuestionado por Vega debido a su falta de riesgo ofensivo.

fue cuestionado por debido a su falta de riesgo ofensivo. Universidad Católica empató 0-0 contra Cruzeiro en el Grupo D de la Copa Libertadores.