El desesperado pedido de Toby Vega a Javier Correa en Colo Colo: “Lo va a tener que hacer”

El ex jugador de Colo Colo aconseja y le hace un pedido al delantero del Cacique tras lo ocurrido en Talcahuano el domingo pasado.

Colo Colo se quedó sin semifinales de Copa de la Liga la semana pasada, toda vez que Coquimbo Unido derrotó a Deportes Concepción y los albos entraron eliminados a la cancha para enfrentar a Huachipato en el sur del país.

En un partido para el olvido, el Cacique cayó por la cuenta mínima y uno que salió enfurecido fue Javier Correa, quien en zona mixta denunció que el juez Gamboa tiene algo personal en contra de Colo Colo y que ‘se los cagó’.

Correa puede ser sancionado. | Foto: Photosport

Ante una posible sanción por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, Marcelo ‘Toby’ Vega le hizo un desesperado pedido al delantero en Picado TV y lo insta a pedir disculpas: “Lo tiene que hacer si quiere seguir jugando. Está en un buen nivel, viene siendo importante en Colo Colo”, dijo en primera instancia.

Vega recuerda las veces que otros jugadores han emitido declaraciones similares y luego quedaron libre de polvo y paja: “Si es la única oportunidad que tiene para que no lo sancionen, lo va a tener que hacer como lo hizo Díaz (Marcelo) y Aránguiz (Charles)”, agregó.

¿Habrá sanción para Javier Correa? Lo cierto es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo citó a declarar para el próximo martes 16 de junio, instancia en donde deberá hacer sus descargos y explicar por qué dijo lo que dijo.

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En síntesis

Colo Colo quedó eliminado de la Copa de la Liga tras la victoria de Coquimbo Unido.

El delantero Javier Correa criticó duramente el arbitraje del juez Gamboa tras perder ante Huachipato.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a Javier Correa a declarar el martes 16 de junio.