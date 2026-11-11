Marcelo Toby Vega pide esta sorpresiva renovación en Colo Colo: “Se ha ganado la posibilidad”

Colo Colo sigue gozando de lo que es la obtención de un nuevo título en el fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ lograron bajar su estrella 35, pero a la vez, desde la directiva del club ya empiezan a pensar en lo que será el 2027 con el tema renovaciones.

Sobre esto, el ex futbolista, Marcelo Vega tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en PicadoTV y dentro de esto, alabó lo que ha sido el rendimiento de Marcos Bolados, quien fue clave con su gol que le dio el título a Colo Colo ante Ñublense.

“No es fácil volver de una lesión tan grave, poder girar como lo hace él o tirarse al piso como lo hizo para el gol, no es fácil, muchas veces hay un temor, pero ahí estuvo la valentía de él y buscó con todo”, comenzó señalando Vega.

Agregando, el ‘Toby’ sabe que el delantero del ‘Cacique’ termina contrato con el club a final de esta temporada, en la que siente que el jugador podría seguir siendo un aporte para Colo Colo.

Vega sorprende con esta solicitud por Bolados | Foto: Photosport

“Está en los momentos justos, en los momentos más especiales y complicados, la gente lo entiende así. Yo siento que es un buen jugador, estando al 100% futbolísticamente“, declaró.

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Finalizando, Vega no escondió su deseo de que Marcos Bolados pueda continuar en Colo Colo de cara al 2027, en la que indica que es un jugador que ya conoce lo que es el ‘Cacique’ y que posee de cualidades futbolísticas que hoy en día se ven muy poco.

“Es un tipo que se adapta muy bien, pero por donde mejor juega es por el lado derecho, donde gira bien y saca buenos centros, eso lo tiene él. Hoy no es fácil ver jugadores encaradores. Bolados estando bien y por lo que ha hecho, renueva, ya es parte del club y la historia, se ha ganado la posibilidad de seguir en el club, sigue siendo un buen jugador“, cerró.