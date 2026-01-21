El fichaje de Juan Martín Lucero desde el Fortaleza de Brasil a Universidad de Chile es, sin duda, la gran bomba que tuvo el Mercado de Fichajes en el fútbol chileno con el ex delantero de Colo Colo como gran protagonista.

La llegada del ‘Gato’ al cuadro azul representa no solo un golpe al mercado, sino que también uno al corazón de los pocos hinchas albos que guardaban algún tipo de cariño por un jugador que se fue de la peor manera posible de la institución.

Uno que reaccionó con calma a su llegada fue Carlos Caszely, máximo ídolo de Colo Colo quien en diálogo con el diario La Tercera bajó los decibeles y reflexionó sobre la llegada del trasandino al archirrival.

Lucero es nuevo jugador de la U. | Foto: Photosport

“Son profesionales, tienen que ir a donde más les paguen, porque después nadie los ayuda cuando dejan de jugar al fútbol. Igualmente, no hay que olvidarse de que Lucero salió mal de Colo Colo, así que da lo mismo”, dijo.

En esa línea, agrega que “Colo Colo es muy grande para preocuparse de estas pequeñeces. Va a ser difícil cuando le toque jugar en el Monumental, aunque depende de la personalidad de cada jugador y cómo le afecta ese tipo de ambientes”.

En el cierre, Carlo Caszely asegura no estar ni ahí con la llegada de Juan Martín Lucero al clásico rival albo: “Hay que ver cómo viene, porque estaba de reserva en Brasil. Yo le doy muy poca importancia”, remató.

En síntesis

Juan Martín Lucero fichó por Universidad de Chile tras su paso por el club Fortaleza de Brasil.

El ídolo Carlos Caszely minimizó el traspaso debido a que el delantero era reserva en Brasil.