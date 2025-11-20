La Selección Chilena completó una aceptable gira por Rusia, en donde derrotó al conjunto local por 2-0 y luego se impuso a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico por 2-1 con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio.

Ambos partidos fueron dirigidos por Nicolás Córdova, quien de momento es el entrenador de La Roja adulta. Eso sí, en la ANFP confían en tener a un director técnico titular para el mes de marzo y dejarán a Nico Córdova relegado a sus verdaderas funciones.

Postulan al Fantasma a La Roja. | Foto: Photosport

Uno que tiene un candidato para tomar el fierro caliente de la Selección Chilena es Jorge ‘Potencia’ Vargas, quien en diálogo con Bolavip Chile postuló a su candidato: “A mí me gusta el Fantasma (Marco Antonio Figueroa), sé que trabaja muy bien, lo he visto. Tiene personalidad y lo necesario para dirigir jugadores”, dijo.

En esa línea, el ex jugador de vasta trayectoria por el fútbol italiano argumenta por qué sería una buena opción: “Me gustaría un nombre como el de él a cargo de la Selección Chilena. Creo que se pueden venir buenos momentos para Chile”.

Lo cierto es que Chile no tiene un entrenador titular y todo dependerá de la ANFP, quienes aseguraron que para el mes de marzo debería estar todo definido con quien tome las riendas del combinado nacional.

