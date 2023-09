La Selección Chilena hizo un correcto partido en el día de ayer, en donde se midió con Colombia en el Estadio Monumental y terminó rescatando un empate sin goles que bien podría haber sido un triunfo para el combinado nacional.

La escuadra dirigida por Eduardo Berizzo se paró de igual a igual frente a los cafetaleros y tuvo un par de chances claras para haber abierto el marcador, pero al final todo quedó en tablas con una sensación agridulce para Chile.

Uno que bien sabe lo que es competir en La Roja es Mauricio Pinilla, ex delantero nacional quien en Equipo F de ESPN habló del compromiso y explicó qué fue lo que le faltó a la Selección Chilena para haberse llevado los tres puntos.

Chile fue competitivo ante Colombia. | Foto: Photosport

“Compitió muy bien y lo que sí se notó, que es normal por las edades de los jugadores, por el trajín, es el cansancio. En el segundo tiempo se notó una baja en lo físico que se reflejó en la profundidad, en el volumen ofensivo”, dijo apuntando al físico.

Pinilla insiste en su punto: “Terminaron dando solo 5 minutos de adición cuando pudieron haber dado 12 fácilmente porque estuvo mucha gente en el piso por los cambios y Chile se va cayendo físicamente, le faltó esa chispa a la selección”, cerró.

Si bien no logró ganar el compromiso, el punto obtenido ante los colombianos no es malo si se considera que tres rivales directos de La Roja perdieron en esta pasada; Paraguay, Perú y Bolivia que no pudieron salir ilesos.

¿Qué viene para La Roja?

Chile enfrentará a Perú en octubre en el Estadio Monumental y luego tendrá que viajar hasta Venezuela para enfrentar al conjunto llanero.