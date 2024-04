Mucho se habló en su momento de los polémicos dichos del entrenador argentino Ricardo Gareca sobre el delantero Ben Brereton, todo antes de los partidos de La Roja ante Albania y Francia.

Y es que “El Tigre” le pidió al ariete británicochileno​ que actualmente juega en el Sheffield United a aprender los antes posible español para mejorar su adaptación con sus compañeros.

“Lo que yo dije es real, pero ha habido muchas interpretaciones. El periodismo tiene una percepción y una visión que se puede distorsionar un poco. Yo lo que dije fue con un solo sentido. No lo va a condicionar en una convocatoria que sea inglés o que haya nacido en Inglaterra y que no hable fluido español”, salió a explicar Gareca en las últimas horas.

Brereton vio minutos en los últimos amistosos de La Roja | FOTO: Matteo Ciambelli/Photosport

MAURICIO PINILLA Y LA FÓRMULA PARA QUE BEN BRERETON APRENDA ESPAÑOL

Es por esto que Mauricio Pinilla, exfutbolista y panelista de Radio Agricultura, aprovechó el micrófono del espacio radial para aconsejar al futbolista de 24 años.

“Aprendí italiano a la fuerza, en dos semanas ya estaba hablando. Le metí todo el acento… Tuve la suerte que llegué al Chievo Verona y no había ningún compañero de habla hispana”, arrancó diciendo Pinigol.

En la misma línea, el ex Universidad de Chile agregó que “estaba Amauri, un brasileño. Ya llevaba seis años en Italia. Me concentraba con él y me dijo: ¿te hablo portugués o en italiano? Yo le dije en italiano. Hablábamos todo en italiano y ahí fui aprendiendo, en dos semanas ya hablaba”

“Tengo facilidad con los idiomas, también pude aprender inglés, no soy especialista, pero tuve que aprenderlo a la fuerza también porque me quedé solo en Escocia (jugó en el Heart of Midlothian), para hacer todas mis cosas y trámites” , complementó.

Por último, Pinilla resaltó que “ahí tenía dos compañeros portugueses, quedamos de acuerdo de hablar dentro de la cancha y en el camarín en inglés, incluso entre nosotros, y fuera de la cancha hablábamos en español o portugués. Y en Portugal aprendí portugués. Y en los clubes nos hacían clases del idioma, dos o tres veces a la semana”.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR LA ROJA?

Antes de la Copa América 2024, la Roja de Ricardo Gareca se medirá en un duelo amistosos ante Paraguay (11 de junio).