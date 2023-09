La derrota de la Selección Chilena ante Uruguay en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas por 3-1, sin duda que generó un importante debate sobre lo que fue el escuálido rendimiento del equipo adiestrado por Eduardo Berizzo.

Sobre esto, los ex jugadores y Seleccionados Nacionales, Mauricio Pinilla y Jean Beausejour protagonizaron un tenso debate en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en la que hablaron sobre la falta de gol en la delantera de Chile.

“Para mí el actual ataque de Chile es uno de los más pobre en los últimos 20 años, lamentablemente. Podemos hilar filo y sacamos otras cosas, pero hoy día es de los más débiles que ha tenido la Selección”, comenzó señalando Pinilla.

Siguiendo en ese análisis, ‘Pinigol’ se lanzó contra Ben Brereton, en la que indica que la gente se ilusionó en demasía con el hoy delantero del Villarreal, a quien no considera un jugador importante para el ataque.

Brereton ya comienza a ser cuestionado | Foto: Photosport

“Alexander Aravena no es 9, Ben Brereton no es 9, nos ilusionó a todos con su racha en la Championship de muchos goles, con toda la euforia y la ilusión para la Selección, pero Ben no es un jugador que te gana partidos solos y no te lo va hacer. Puede ser un buen complemento si es que está bien rodeado”, explicó.

Tras esta declaración, el ‘Bose’ salió al paso de las palabras de Pinilla, en la que le remarcó que ningún jugador ha sido capaz de ganar un partido solo como él lo mencionó, saliendo en defensa de Brereton.

“Yo hasta que me acuerdo no lo hizo nadie hasta acá, ¿Quién ganó un partido solo?, lo dejo como dato nomás y me retiro”, expresó en el programa.

Ante esa aparición, el ex delantero de ‘La Roja’ le respondió a su ex compañero “Arturo Vidal contra Perú acá cuando le ganamos 2-1 y él hizo los dos goles“.

Finalmente, Beausejour entre lo caldeado de este debate, le remarca a Pinilla que este discusión se basaba ante una actuación descollante ante Uruguay y no ante otras Selecciones.

“Yo dije estoy hablando de Uruguay, si mencionas a Perú, vamos a Perú, pero es Uruguay”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por Eliminatorias?

La Roja deberá recibir este martes a Colombia en el Estadio Monumental por la segunda jornada de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.