El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, enfrentó a los medios de prensa este viernes en la previa del amistoso que disputará la Roja en Sochi ante las selecciones de Rusia y Perú.

El entrenador que volvió a la adulta tras el fracaso de la selección en el Mundial Sub 20 respondió a los cuestionamientos por la ausencia de Erick Pulgar, quien atraviesa un gran presente en Flamengo y no fue considerado por Córdova para la gira a Rusia.

“Es una oportunidad para ver a otros jugadores. Erick está absolutamente consolidado, poniéndose en muy buena forma. Tiene el partido más importante de clubes en Sudamérica, creemos que lo mejor era que se quedara allí, pero es un jugador absolutamente insertado en la selección, que es muy importante para lo que viene”, explicó el DT.

Nicolás Córdova respondió duramente a los cuestionamientos por su proceso en la Roja (Photosport).

Nicolás Córdova en La Roja: “Se necesita mucho tiempo”

Córdova también se refirió al momento que está viviendo al frente de la Roja: “Sabía muy bien que al lugar que venía es difícil hacer un cambio. Se necesita mucho tiempo. La realidad es que estamos muy tranquilos, conscientes de que vamos por un buen camino”, reflexionó.

“Donde hemos ido nos han dicho que están gratamente sorprendidos del proyecto y cómo de a poco va encaminado. Ha tenido buenos resultados, otros no tanto. El Mundial Sub 20 no fue lo que queríamos, pero aborda una realidad que hay que seguir construyendo”, afirmó.

“Estamos construyendo un proyecto y no hablo de mí, sino de los jugadores. Lo más importante es su desarrollo y que estén en ese tipo de experiencias, significa que siguen teniendo roce, es prepararlos para lo que más queremos: estar en un Mundial adulto. No sacamos nada con salir campeones mundiales Sub 20 o Sub 17 si después esos jugadores no llegan a ser de nivel mundial”, agregó.

Finalmente, Córdova tuvo palabras contra sus críticos. “No me voy a hacer cargo de lo que dicen otras personas que no están adentro, me preocupa lo que me dicen mis pares, lo que discutimos para que más jugadores estén en Europa. Lo que pasa afuera es parte de la vida de cualquier entrenador de selección, que está absolutamente expuesto”, cerró.