La mañana de este viernes se confirmó el fallecimiento del histórico entrenador español Xabier Azkargorta a los 72 años, tras una larga lucha con problemas cardíacos. El ‘Bigotón’ es recordado en nuestro país por su frustrado paso por la selección chilena en los años ‘90.

Tras una breve carrera como futbolista, Azkargorta dio el salto como DT en Sudamérica en cuando lideró la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de 1994. Aquel exitoso proceso le permitió llegar a Chile donde se puso el buzo de La Roja entre 1995 y 1996.

Sin embargo, su estadía en Chile no fue la mejor en cuanto a resultados. Tras terminar colista en la Copa América 1995, Azkargorta le puso punto final al proceso en La Roja tras el 1-1 ante Venezuela en el camino a Francia 1998. Su salida de la selección quedó marcada por una frase polémica: “Muerto el perro, se acaba la rabia”.

Más allá de su paso por Chile, su legado es internacional: dirigió clubes como el Espanyol, Sevilla y Valladolid, y también regresó a Bolivia para dirigir al Bolívar, entre otros.

Xabier Azkargorta murió este viernes por problemas cardíacos.

Su partida deja un gran vacío, especialmente en Sudamérica, donde fue reconocido por su carácter, su aporte al desarrollo futbolístico y su capacidad para soñar en grande con selecciones menos tradicionales.

