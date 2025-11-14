La Selección Chilena vuelve a ver actividad amistosa en esta fecha FIFA, donde tendrá que enfrentar a Rusia y luego a Perú en una nueva -e inédita- versión del Clásico del Pacífico a jugarse en el país euroasiático.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova llega con buenas sensaciones y con la intención de empezar a formar un grupo que pueda competir en los próximos años, donde el gran objetivo es entrar al Mundial 2030.

Para esta ocasión, el técnico de La Roja dispondría el ingreso de Darío Osorio en lugar de Gonzalo Tapia en el frente de ataque. El jugador del Midtjylland iría acompañado de Ben Brereton en la delantera y Lucas Cepeda.

En la retaguardia, todo se mantiene igual: Lawrence Vigouroux custodiará el arco, mientras que Hormazábal, Kuscevic, Sierralta y Gabriel Suazo serán los encargados de impedir que los rusos se acerquen al arco chileno.

Chile vs. Rusia: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y rusos jugarán a partir de las 12:00 de la tarde de este sábado 15 de noviembre de 2025.

TV: ¿Cómo ver a Chile vs. Rusia?

El compromiso se podrá ver a través de las pantallas de Chilevisión.

Internet: Así se podrá ver a Chile vs. Rusia

Vía streaming, la APP de Chilevisión y la página oficial del canal transmitirán el encuentro.