Nicolás Córdova sorprende con un guiño a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz en La Roja: “Yo nunca…”

La Selección Chilena alista lo que serán sus duelos amistosos en esta Fecha FIFA ante la Selección de Colombia, en la que el equipo de todos espera mostrar una buena versión futbolística y cosechar resultados positivos ante un rival directo pensando en las próximas Eliminatorias y Copa América.

Sobre esto, el entrenador del conjunto nacional, Nicolás Córdova conversó en esta jornada con Mega y habló de su decisión de no convocar a jugadores mayores en esta selección, en la que no cerró las puertas a esta posibilidad en un futuro, pero explicó la razón de esta decisión.

“El fútbol no tiene edad, en eso yo estoy convencido del fútbol y sobre todo en estos niveles hay que premiar los rendimientos y quiero que quede muy claro, pero existe un pero en esta situación, esta situación es renovar el plantel, abrir el abanico para que para que en la clasificatoria existe un número mayor de jugadores a quien seguir y para eso que tienes que poner a los jugadores jóvenes”, partió señalando Córdova.

Agregando a esto, el DT de la Selección Chilena explicó por qué decidió convocar a José Movillo ante las ausencias de Paulo Díaz y Benjamín Kuscevic, señalando que en estos duelos amistosos es la gran instancia de que se puedan ver jugadores jóvenes y que puedan ser opciones pensando en una futura Eliminatoria y/o Copa América.

Córdova habló de todo en La Roja | Foto: Photosport

“Se nos lesionó Paulo Díaz, se nos lesionó Kuscevic y para mí hubiese sido más fácil llamar a cualquiera que tenga minutos en la selección. Estábamos entrando en la Sub-20 en la cancha de al lado con el primer equipo. ¿Quiénes son los jugadores que vienen? José Movillo, de O’Higgins que lleva tres años de proceso con nosotros al primer equipo. De eso se trata un poco”.

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“Se trata de que lo que estamos proyectando, empujarlo a que estén en este nivel. Por lo tanto, a veces no se entiende mucho por decisiones que tenemos que tomar, pero han debutado, no sé, 14, 15 jugadores en la selección y que efectivamente el hipotético entrenador que usted va a tener un abanico más grande”, declaró.

Córdova y su guiño a Vargas y Aránguiz

Córdova le abre la puerta a Aránguiz y Vargas | Foto: Photosport

Concluyendo, Córdova no negó que en un futuro dentro de una competencia importante, pueda recurrir a jugadores de mayor experiencia, en la que dentro de esto nombró a dos jugadores que hoy brillan en el fútbol nacional y que son del completo gusto el DT: Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

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“Después viene Edu (Vargas) porque están en excelentes condiciones, perfecto, jugará los partidos que le alcanzará jugar. Viene Charles (Aránguiz) porque está en excelentes condiciones, perfecto. Yo nunca he sacado a alguien o he lapidado a alguien desde la edad, simplemente este proceso necesita que los jugadores jóvenes lleguen a las clasificatorias con más partidos del cuerpo para que precisamente cuando les toque competir, tengan más experiencia”, cerró.