La Roja intenta sacarse la triste no clasificación al Mundial 2026 y ya piensa en sus próximos compromisos. Nicolás Córdova fue ratificado hace algunas semanas como el entrenador de la Selección Chilena por todo el primer semestre del presente año.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la selección, anunció la programación de sus próximos duelos válidos por la FIFA Series.

Los comandados por Gabriel Suazo buscarán hacerse fuertes en el extranjero para prepararse de buena manera con mira hacia las próximas clasificatorias.

Chile deberá viajar a Oceanía y enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda en Auckland. El primer encuentro está fijado para el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas del país. Luego el segundo partido tiene como programación el lunes 30 de marzo a las 03:15 horas.

Estos serán los debuts de la Selección Chilena en 2026, en donde buscará probar jugadores pensando en los siguientes desafíos que requerirán una mayor importancia.

La Roja buscará el triunfo en el extranjero

Los últimos encuentros han sido favorables para la selección, por lo que llegaría en un buen momento para los duelos internacionales.

¿Cómo llega La Roja?

Bajo el mando de Córdova, Chile llega con dos victorias consecutivas, luego de derrotar por 2-0 a Rusia y 2-1 a Perú.

En síntesis