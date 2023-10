Pato Yáñez pega feroz ninguneada a próximo rival de Chile y advierte a Berizzo: "Si no somos capaces de ganarle a Venezuela, no hay nada que hacer"

La Selección Chilena dio vuelta la página del triunfo ante Perú el jueves pasado y ya se encuentra en Venezuela para lo que será el compromiso por la cuarta jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los dirigidos por Eduardo Berizzo saben que Venezuela será un rival directo en la lucha por conseguir un cupo mundialista, por lo que rescatar puntos desde tierras llaneras se hace una obligación para seguir soñando.

Patricio Yáñez, histórico ex jugador de la Selección Chilena y panelista de Puntapié Inicial en Deportes en Agricultura, no tiene ninguna duda sobre la postura de Chile y fustigó a los que piensan que a La Roja no se le puede exigir en Venezuela.

Chile buscará su segundo triunfo en fila. | Foto: Photosport

“Yo no coincido con eso, porque es entrar derrotado, es como decir ‘no le exijamos nada’. Si entras en la línea de Venezuela y no somos capaces y no tenemos con qué ganarle a Venezuela es porque no tenemos nada que hacer”, argumentó.

Yáñez advierte por el discurso que se ha tratado de instalar en la previa del partido ante los venezolanos: “No instalemos que no tenemos nada que hacer, porque después va venir Paraguay y Ecuador y vamos a decir ‘ojalá no nos comamos 10’”.

“Yo no digo que juegue como jugaba con Bielsa o Sampaoli, pero tienes que ganar, tienes que ir mejorando. Hay que tener una disposición en el partido, contra Perú hubo pasajes donde se metía atrás y defender en posición”, remató en el cierre.

La Roja después de Venezuela

La Selección Chilena tras el compromiso frente a los llaneros se separará y se volverá a juntar en noviembre, cuando tengan que recibir a Paraguay en el Estadio Monumental y visitar a Ecuador en la temible altura de Quito.

Chile en la tabla

El combinado nacional tiene 4 puntos productos del empate ante Colombia y la victoria ante Perú que, de momento, los tiene en el quinto lugar yendo de manera directa a la próxima cita mundialista.