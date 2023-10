Un vital triunfo obtuvo anoche la Selección Chilena por 2 a 0 ante la Selección de Perú en el Estadio Monumental, resultado que metió de nuevo en la lucha a La Roja para clasificar a la próxima cita planetaria.

Alexis Sánchez fue el elegido por Eduardo Berizzo para ocupar el puesto de centrodelantero y fue ante los incaicos que el Niño Maravilla tuvo que jugar más de espalda e ir a chocar con los dos zagueros centrales del equipo dirigido por Juan Reinoso.

Sánchez tuvo que luchar más de la cuenta | FOTO: Photosport

Tras el pitazo final del encuentro, el reconocido periodista Rodrigo Sepúlveda encendió su computador e hizo un live en su cuenta de Youtube, para así analizar todo lo que dejó el duelo entre la Roja y la Bicolor.

En un momento del en vivo, el rostro de Mega no halló nada mejor que lanzar todos sus dardos hacia el estratega argentino por la posición que pone al actual jugador del Inter de Milán.

“Yo no puedo comprender como Berizzo no se da cuenta que Alexis Sánchez no es 9. Berizzo, Sánchez no es 9, Sánchez no es 9, Sánchez no es 9. Repítanlo 100 mil veces hasta que Berizzo se dé cuenta”, señaló el lector de noticias sobre el goleador histórico de La Roja.

Agregando que “yo no podía creer como Sánchez hacia dos funciones: una se enganchaba para meterse en el medio y la otra lo metían a pelear con los dos centrales peruanos”.

“Para mí hay dos desperdicios. Ben jugando por afuera y Alexis por dentro ¿Cómo debe ser? Ben de 9 y Alexis por afuera ¿Cómo lo hace Berizzo? Ben por afuera y Alexis de 9, ese es un error garrafal. Poner a Alexis de 9 es matarlo”, concluyó.

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez con la camiseta de la Selección Chilena?

El delantero chileno, en la actualidad, tiene 52 goles con Chile en 153 partidos disputados, siendo el goleador histórico de La Roja.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Venezuela?

La Roja visitará a Venezuela el martes 17 de octubre a las 18:00 (de Chile) por la cuarta fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.