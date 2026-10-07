VIDEO | Hinchas de La Roja protagonizan batalla campal contra México: no lo mostró la TV

En pleno transcurso del encuentro disputado en Los Ángeles, las fanaticadas de ambas selecciones se enfrentaron en una riña.

La Selección Chilena triunfó en su último amistoso de la fecha FIFA al imponerse 2-0 sobre México. Sin embargo, no todo fue orgullo en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.

Es que sobre el cierre del compromiso, la hinchada de La Roja protagonizó una batalla campal contra los seguidores rivales. La situación fue advertida en la transmisión oficial, pero no se exhibió la riña como tal.

Pese a ello, los registros fueron publicados por los propios espectadores a través de redes sociales. Los fanáticos se golpearon con puños y también se lanzaron vasos con líquido.

Una escena lamentable, que demuestra que la violencia no tiene fronteras. ¿Tendrá repercusiones contra la Selección Chilena? La respuesta debe ser comunicada por las autoridades.

VIDEO: Hinchas de La Roja protagonizan batalla campal