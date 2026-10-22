Esta tarde La Roja Femenina Sub 17 salta a la cancha por su segundo partido en la Copa del Mundo, luego del empate con Australia.

Este jueves se viene el segundo partido de Chile en el Mundial Femenino Sub 17 que se disputa en Marruecos, donde La Roja Femenina enfrenta a México por el Grupo F.

Las dirigidas por Vanessa Arauz vienen de empatar 1-1 contra Australia en el debut, por lo que necesitan de un triunfo ante las aztecas para encaminar una eventual clasificación a octavos de final.

Actualmente las representantes nacionales están en la tercera posición con un punto, mientras que las norteamericanas son las colistas sin unidades, pues en el estreno cayeron por 2-0 frente a España.

Chile viene de empatar 1-1 con Australia. (Jovino Henríquez- Comunicaciones FFCh)

¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde?

Si Chile gana esta jornada, encaminaría su clasificación a la siguiente ronda a falta de un partido, considerando que avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los seis grupos, más los cuatro mejores terceros.

Mientras que si La Roja empata con México, tendrá que ir a jugarse todas sus cartas a la última fecha de la fase de grupos, donde enfrentará a la gran potencia de esta zona: España.

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De caer ante El Tri, las dirigidas por Arauz quedarían colgando de la cornisa, pero todavía no estarían eliminadas matemáticamente, aunque se tendrían que dar otros resultados en el resto de los grupos.

Hasta el momento solo ha habido un empate más en esta Copa del Mundo aparte del que sacó Chile, que fue entre Brasil y Ghana.

La tabla de posiciones del Grupo F

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 España 3 1 1 0 0 2 0 +2 2 Australia 1 1 0 1 0 1 1 0 2 Chile 1 1 0 1 0 1 1 0 4 México 0 1 0 0 1 0 2 -2

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¿A qué hora es el partido de Chile vs. México?

El partido entre Chile y México por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial Femenino Sub 17, se juega este jueves 22 de octubre a las 15:00 horas en el Complejo de Fútbol Mohammed VI en Rabat.