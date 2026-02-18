Alejandro Tabilo (68°) tendrá una nueva prueba de fuego en el ATP 500 de Río de Janeiro -también conocido como el Rio Open- cuando este miércoles por los octavos de final enfrente al italiano Francesco Passaro (163°) quien se metió en el main draw como ‘lucky loser’.

El tenista chileno nacido en Toronto jugará en horario estelar en el último turno de la cancha central Guga Kuerten, por lo que el partido ante el italiano debería comenzar cerca de las 21:00 horas de Chile.

Un duelo clave para Alejandro Tabilo

El choque ante Passaro asoma como determinante para el zurdo, sobre todo pensando en su ranking ATP y en la planificación de los próximos torneos del calendario. Actualmente, Alejandro Tabilo aparece en el puesto 64 del ranking live con 833 puntos.

Aejandro Tabilo tendrá un partido clave en Río de Janeiro (Getty Images)

Si logra imponerse al europeo, sumará 50 unidades más y alcanzará los 883 puntos, lo que le permitiría regresar al Top 60 del mundo, ubicándose aproximadamente en el lugar 57 según las proyecciones. Un salto que puede marcar diferencias importantes en su temporada.

El escenario sería aún más favorable en caso de consagrarse campeón en Río. Al tratarse de un torneo ATP 500, la cantidad de puntos que entrega es considerablemente mayor que la de un ATP 250, lo que impulsaría a Tabilo hasta cerca del puesto 35 del ranking mundial.

Este avance resulta clave de cara a la gira europea sobre arcilla. El chileno prácticamente no defiende puntos en ese tramo del calendario y, si logra instalarse dentro de los 60 mejores del planeta, tendría acceso directo a torneos de mayor categoría, como los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma, sin necesidad de disputar la fase clasificatoria, todo esto en la antesala de Roland Garros.

Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo en el Rio Open

El choque entre Alejandro Tabilo y Francesco Passaro podrás seguirlo EN VIVO a través del plan premium de Disney+.