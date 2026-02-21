Tras el épico y maratónico triunfo ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°), el tenista chileno Alejandro Tabilo (68°) enfrentará un partido crucial por las semifinales del ATP 500 de Rio de Janeiro ante la revelación del torneo, el peruano Ignacio Buse (91°).

El zurdo protagonizó un extenso partido de casi tres horas, el cual se suspendió un par de veces por la incesante lluvia. Finalmente, el nacido en Toronto triunfó por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1 para meterse por primera vez en un ATP 500.

Por su parte, el peruano Buse, que atraviesa un tremendo momento, accedió a la ronda de los cuatro mejores tras dejar en el camino al italiano Matteo Berrettini. Antes, el incaico había eliminado al gran favorito, el brasileño Joao Fonseca.

Alejandro Tabilo se juega un histórico paso a la final del ATP 500 de Río (RioOpen).

El salto de Tabilo en el ranking ATP

Con el triunfazo ante Tirante, Alejandro Tabilo dio otro salto en el escalafón mundial y de acuerdo a la proyección del ranking live, el chileno se ubica en la posición número 52. En caso de ganar el torneo en la arcilla carioca, el zurdo sumaría un total de 500 puntos lo que le permitiría entrar directamente a los torneos de arcilla en la próxima gira europea que contempla los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.

A qué hora y dónde ver EN VIVO Tabilo vs. Buse

El choque entre Alejandro Tabilo e Ignacio Buse se jugará este sábado 21 de febrero no antes de las 18:30 horas, una vez que finalice la primera semifinal entre Martín Etcheverry y Vit Kropiva. El partido podrás verlo EN VIVO y en streaming a través del plan premium de Disney+.