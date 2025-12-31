El 2025 dejó imágenes imborrables en el tenis mundial, pero también frases que sacudieron al circuito. Desde declaraciones polémicas hasta confesiones profundas y despedidas inesperadas, el deporte blanco vivió un año marcado por palabras que trascendieron la pista.

Una de las más comentadas fue la de Holger Rune tras caer en primera ronda de Wimbledon ante Nicolás Jarry. El danés, sin rodeos, dejó una fuerte frase contra el tenista chileno: “Si juego normal le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos a él”. Sus palabras, pronunciadas el 30 de junio, fueron interpretadas como una mezcla de frustración y soberbia.

Muy distinto fue el tono de Alexander Zverev, quien también se despidió tempranamente de la hierba inglesa. En conferencia de prensa, el alemán expuso con crudeza el difícil momento emocional que vivía por esos días. “Tengo problemas. Mentalmente vengo diciendo que he estado luchando desde que perdí el Australian Open. (…) Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida ahora mismo”, confesó el 1 de julio. Sus palabras, cargadas de honestidad, abrieron una conversación necesaria sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

La tercera frase que marcó el año llegó de la mano de Carlos Alcaraz. El número uno del mundo confirmó el fin de su histórica relación con Juan Carlos Ferrero tras ocho años juntos: “Es muy difícil para mí escribir este post. (…) Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades”. El anuncio no solo sorprendió por la ruptura de un vínculo exitoso, sino también por el tono íntimo y agradecido con el que Alcaraz cerró una de las etapas más importantes de su carrera.

Tres frases, tres contextos distintos y un mismo denominador común: las palabras también pueden definir una temporada.