El exnúmero uno del mundo, Novak Djokovic una vez más se refirió a su relación con las retiradas leyendas del tenis mundial, Roger Federer y Rafael Nadal. El serbio abrió su corazón en una entrevista, y volvió a ratificar que prácticamente no existe un vínculo de amistad entre ellos.

En conversación con el entrenador croata Slaven Bilic, ‘Nole’ abordó su relación con los otros dos integrantes del ‘Big 3’, con quienes escribió una de las rivalidades más fuertes en la historia del tenis. Según el actual número 4 del mundo, su comportamiento con Roger y Rafa siempre fue el mismo, pero que todo cambió cuando comenzó a notar un distanciamiento por parte de ellos.

“Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo… Los admiraba. Y todavía los considero como aquellos que me abrieron el camino”, confesó el tenista de 38 años.

A la hora de profundizar el distanciamiento, el nacido en Belgrado apuntó directamente a Roger Federer: “A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por su parte, me dije: ‘Está bien, no hay problema.’ Luego, cuando se acercaron a mí, los recibí con los brazos abiertos”, relató.

En esa línea, Djokovic aseveró que siempre se ha sentido más cómodo con Rafael Nadal. “Siempre tuve la impresión de entenderlo mejor. Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso”, agregó.

PARIS, FRANCE – MAY 25: Rafael Nadal embraces Andy Murray alongside Roger Federer and Novak Djokovic on Court Philippe-Chatrier during a ceremony held in his honour on Day One of the 2025 French Open at Roland Garros on May 25, 2025 in Paris, France. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

“La amistad es imposible”

Hace unos meses, el propio Djokovic se refería a su relación con ambas leyendas. En entrevista con el diario Corriere della Sera, el ganador de 24 Grand Slam y 101 títulos ATP revelaba que la “amistad es imposible” tanto con Federer como con Nadal.

“Nadal es solo un año mayor que yo, ambos somos Géminis, al principio incluso fuimos a cenar juntos, dos veces. Pero incluso con él, la amistad es imposible”, señaló en aquella oportunidad.

Respecto a su vínculo con ‘Su Majestad’, el serbio afirmó que “siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él”.

Así está el ranking ATP antes de iniciar la temporada 2026

POS NOMBRE PUNTOS 1 Carlos Alcaraz (ESP) 12,050 2 Jannik Sinner (ITA) 11,500 3 Alexander Zverev (GER) 5,160 4 Novak Djokovic (SRB) 4,830 5 Felix Auger-Aliassime (CAN) 4,245 6 Taylor Fritz (USA) 4,135 7 Alex De Minaur (AUS) 4,135 8 Lorenzo Musetti (ITA) 4,040 9 Ben Shelton (USA) 3,970 10 Jack Draper (GBR) 2,990

