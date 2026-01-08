El extenista chileno Marcelo Ríos realizó en 2023 una reveladora confesión sobre Diego Armando Maradona, en la que relató que fue contactado para intentar ayudar al ídolo argentino meses antes de su fallecimiento.

Las declaraciones del “Chino” se dieron en el programa Podemos Hablar de Chilevisión y volvieron a tomar relevancia por el delicado contexto que rodeó los últimos años de vida del campeón del mundo en México 1986.

En aquella oportunidad, Ríos recordó que conoció personalmente a Maradona en el programa Viva el Lunes de Canal 13, donde compartieron y conversaron en más de una ocasión. Incluso, señaló que también coincidieron fuera de cámaras, en un encuentro casual que reforzó ese primer vínculo.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA – JUNE 26: Diego Armando Maradona is seen in the stands during the 2018 FIFA World Cup Russia group D match between Nigeria and Argentina at Saint Petersburg Stadium on June 26, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Sin embargo, el contacto más significativo llegó tiempo después, cuando el estado de salud del exfutbolista ya era crítico. Según relató el ex número uno del mundo, fue el argentino y también extenista David Nalbandian, muy cercano a Maradona, quien se comunicó con él.

“Me pidieron ayuda para él, cuando estaba muy enfermo. Me llamó David Nalbandian, que era muy amigo de él”, contó Ríos en PH, explicando que la intención era que compartiera su experiencia con un tratamiento alternativo.

El “Chino” detalló que la solicitud apuntaba a que él hablara con Maradona sobre el uso de un pellet antialcohol, procedimiento al que se había sometido en el pasado. Sin embargo, fue claro en rechazar la idea. “Yo le dije que no porque el pellet no es para sanar una enfermedad. Todos sabían sus adicciones. Yo no soy doctor y el pellet no lo iba a salvar, no iba a servir de nada”, explicó con franqueza.

Pese a su negativa, Ríos aseguró que la decisión fue comprendida por Nalbandian y lamentó no haber podido hacer más por el exastro argentino. “Me hubiese encantado ir, pero Nalbandian entendió la situación”, cerró el extenista chileno, dejando en evidencia la complejidad del momento y las limitaciones reales que existían para ayudar a Maradona.