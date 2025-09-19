La histórica y memorable rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal podría estar muy cerca de sumar un nuevo capítulo en su historial, luego que en una reciente entrevista, el ex tenista suizo dejara abierta la posibilidad de realizar una gira mundial junto al español.

La ilusión de millones de fanáticos del tenis se encendió en las últimas horas, luego de una entrevista que Roger Federer brindó a CNBC en la antesala de la Laver Cup que se realizará este fin de semana en San Francisco, Estados Unidos.

Roger Federer y Rafael Nadal animaron una histórica rivalidad en el circuito (Getty Images).

Allí, ‘Su Majestad’ se refirió a la opción de realizar una gira, tipo senior, junto a Rafa Nadal: “Sí, ¿por qué no? Me encanta Rafa. He estado jugando mucho, así que intento mantenerme en forma”, lanzó.

“Sé que Rafa también está totalmente dispuesto a jugar al tenis. Para nosotros, el tenis de mayores suena fatal, pero quizá podamos crear una gira, como la Fedal Tour”, agregó.

En el circuito profesional, Roger Federer y Rafael Nadal se enfrentaron oficialmente en 40 partidos, con un historial favorable al español, quien logró 24 victorias frente a 16 del suizo. El último encuentro entre ambos se produjo en las semifinales de Wimbledon 2019, donde Federer se impuso por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 6-4.