Lejos de las pistas y de los flashes, el español Rafael Nadal aparece de vez en cuando para hablar de tenis. Esta vez, el campeón de 22 Grand Slam lanzó una sorpresiva reflexión que no pasó desapercibida a la hora de elegir a los cuatro mejores tenistas de todos los tiempos.

En una reciente entrevista con Complex Sports, la leyenda de la arcilla fue consultado sobre quiénes formarían, a su juicio, el “Big 4” de todos los tiempos, y su respuesta sorprendió por la inclusión de una leyenda de otra era: Rod Laver.

“Bueno, tal vez Rod Laver. Djokovic, Federer y probablemente yo, para ser honesto”, respondió el manacorí, que no dudó en reconocer al mítico tenista australiano, único jugador en la historia en ganar dos veces el Grand Slam calendario (1962 y 1969).

Lo llamativo de la elección de Nadal es que rompió con la tendencia habitual de elegir nombres más contemporáneos, como Björn Borg, Pete Sampras o Andre Agassi, figuras que suelen aparecer en este tipo de debates. En cambio, el español quiso rendir homenaje a una de las leyendas fundacionales del tenis moderno, cuya influencia marcó a varias generaciones.

¿Quién fue Rod Laver?

Rod Laver, figura clave en la transición de la Era Amateur a la Era Abierta del tenis, es reconocido como un fuera de serie por sus logros sin precedentes. A lo largo de su carrera (1960-1969), el australiano acumuló 11 títulos de Grand Slam y alcanzó el número uno del mundo a nivel profesional.

No obstante, su hazaña más destacada, y un récord difícil de igualar, es haber conseguido el Grand Slam (ganar los cuatro majors en una misma temporada) en dos ocasiones distintas: una vez en la Era Amateur y otra en la Era Abierta.

Rod Laver junto a Roger Federer en la Laver Cup (Getty Images).

Datos clave…