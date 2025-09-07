Rafael Nadal, uno de los grandes íconos del tenis mundial y ganador de 22 Grand Slams, recordó su histórica rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic, dos de los jugadores más influyentes de la última década. En una extensa entrevista, el extenista español recordó la exigencia física y mental que significaba enfrentarse a ellos en la pista, así como la manera en que estos duelos definieron su exitosa carrera.

En declaraciones a The Atlantic, Nadal destacó la necesidad de llevar su físico y rendimiento al límite para competir contra Djokovic en superficies rápidas: “Necesitaba que mi cuerpo y mi rendimiento físico estuvieran al máximo nivel para competir contra Novak en una pista dura. Tenía que ser más agresivo y tener una pelota de mayor calidad con mi golpe de derecha cuando iba a por el punto ganador. Ese era mi objetivo“.

Rafael Nadal reconoció que Novak Djokovic era mejor que él en cancha dura (Getty Images).

El manacorí ganador de 12 Roland Garros también comparó su estilo y la dinámica de sus encuentros con Federer y Djokovic: “Roger era capaz de ganar puntos muy rápido con su servicio, pero Novak y yo jugábamos partidos más reñidos. Sin duda, él era mejor que yo en pista dura, pero hasta 2013 o 2014 yo era capaz de competir contra él de forma adecuada”.

Nadal subrayó además cómo la presencia de rivales de tan alto nivel moldeaba su día a día: “De alguna manera, tener delante a jugadores como Novak o Roger te da una idea clara de lo que tienes que hacer. Nunca tuvimos tiempo para relajarnos. Teníamos que esforzarnos al máximo todo el tiempo para competir en esa época. Cuando entrenaba, lo hacía para mejorar por mí mismo, pero al mismo tiempo tenías a esos rivales delante”, cerró.

Frente a Federer, Nadal lidera el historial 24 victorias por 16 derrotas. Por su parte, contra Djokovic, la historia es mucho más pareja: ambos se han enfrentado 61 veces, con un ligero favorecimiento para Djokovic de 32-29, una rivalidad marcada por épicos enfrentamientos.