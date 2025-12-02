Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial y ex número uno del ranking ATP, entregó una profunda reflexión sobre el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito. En conversación con El Larguero, el español destacó el extraordinario nivel de ambos tenistas, aunque advirtió que necesitan un nuevo contendiente que los ponga bajo presión.

“Creo que a Sinner y a Alcaraz les falta alguien que les apriete”, afirmó Nadal, explicando que hoy los dos jóvenes han marcado una distancia considerable con el resto del circuito. “¿Joao Fonseca? Creo que aún es joven y no está en condiciones de pensar en eso. Les hace falta alguien que les apriete un poco porque han marcado diferencias con todos los demás y en cualquier versión pueden ganar a cualquiera, hasta que se encuentran con el otro”.

Para Nadal, la sensación es clara: “Los que lo vemos desde fuera tenemos la sensación de que aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”, dijo.

MALAGA, SPAIN – NOVEMBER 19: Rafael Nadal and Carlos Alcaraz of Spain line up for the national anthems ahead of the singles match between Rafael Nadal of Spain and Botic van de Zandschulp of Netherlands in the quarterfinal tie between Netherlands and Spain during the Davis Cup Finals at Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena on November 19, 2024 in Malaga, Spain. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF)

“Carlos Alcaraz tiene potencial para marcar época”

Nadal también dedicó palabras especiales a Carlos Alcaraz, a quien ve preparado para convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos. “Lo veo espectacular, ¿cómo lo vamos a ver? Siempre lo he visto muy bueno, con un potencial para marcar época en nuestro deporte”, comentó.

Respecto a si Alcaraz podría alcanzar los 22 Grand Slams que Nadal conquistó, el mallorquín no se cerró a la idea. “¿Por qué no? Seis ya son muchos y lleva una proyección espectacular”.

Sin embargo, advirtió que el factor clave será la salud física: “Lo más importante es que no se lesione. Si no tienes lesiones, yo creo que tampoco pierdes la confianza en tu cuerpo y eso te va retroalimentando”.

