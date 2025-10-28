Durante dos décadas, el tenis mundial vivió una de las eras más memorables de su historia con la irrupción de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El denominado ‘Big 3’ redefinió los límites del deporte blanco, acumulando títulos de Grand Slam, récords y una rivalidad que marcó a generaciones. Su competencia no solo se midió en trofeos, sino en estilo, elegancia y potencia.

Ahora, la leyenda del fútbol, Lionel Messi también quiso dar su opinión sobre la relevancia del ‘Big 3’. En una entrevista con NBC News, el delantero del Inter Miami se refirió a esta histórica lucha entre los tres grandes del tenis y los elogió por su impacto en el deporte mundial.

“Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa, Djokovic. Creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era. Competir durante tanto tiempo por ser el mejor y estar tan cerquita el uno con el otro hacía que sea mucho más fantástico todo”, afirmó el astro argentino.

También quiso referirse a los deportistas que admira en otras disciplinas. “Por decir alguno del básquet, LeBron (James), Steph (Curry), son jugadores a los que admiré mucho y creo que le dieron mucho al deporte que hacen, cada uno en lo suyo. Ahí nombré varios”, dijo.

Además, el capitán de la selección campeona del mundo recordó a Diego Maradona como su mayor referente deportivo: “Obviamente para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”.