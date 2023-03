Si hay algo que Daniela Aránguiz tiene clarísimo es que dejó la grande tras enfurecerse por convertirse en la amante de su propio ex esposo Jorge Valdivia, al destapar la relación del ex futbolista con la diputada Maite Orsini. Pero ahora, la ex chica Mekano decidió sincerarse sobre cómo ha enfrentado los días que lleva vivo el escándalo y sus distintos sucesos.

¿Cómo ha vivido Daniela Aránguiz el escándalo?

Fue por medio de una nueva transmisión en vivo por Instagram, junto a Cecilia Gutiérrez, que Aránguiz se dispuso a comentar sus experiencias en las últimas jornadas.

"La otra vez dejamos la media cagá chiquillas... Espero que esta semana no tengamos tantas repercusiones", advirtió Daniela, después de presentar el programa indicando que el tema a abordar serían las "segundas oportunidades. Yo soy una reina de las oportunidades, tengo mucha experiencia... Jajajaja..."

De acuerdo con su perspectiva, Aránguiz sostiene que "yo no me voy a esconder de nada. No ir a trabajar es como que hiciste algo malo y no hice algo malo".

"Quiero aprovechar de dar las gracias a todos, he recibido mucho cariño, mucho apoyo, apapachamiento. La gente me escribe en mi Instagram, trato de leer todos los comentarios. Nunca es tarde para darse cuenta de muchas cosas en la vida, duele, pero nunca es tarde", puntualizó.

Por otro lado, Daniela recalcó que "sólo destapé una olla que estaba a presión y que en cualquier momento se iba a destapar. Yo ahora estoy un poco mejor, estoy con toda mi familia que viene harto. Ahora abajo están Rodri (Rigeo) con la Fernanda, mis hermanos, que fueron a comprar pizzas".

En tanto, consultada por el ahora famoso "telefonazo", Aránguiz advirtió que "yo prefiero no comentar nada. Hice un juramente que no puedo hablar nada. Ya va a llegar el momento".