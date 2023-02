Belén Mora es la responsable del humor para el próximo martes 21 de febrero en la parrilla del Festival de Viña 2023. A sólo días de que pise la Quinta Vergara, una serie de publicaciones con negativas declaraciones contra el certamen compartidas por la comediante en Twitter se han viralizado, cuestionando su presencia en el certamen, en uno más de los clásicos ejemplos de tu pasado te condena.

¿Qué dijo Belén Mora en Twitter sobre el Festival de Viña?

Se trata de antiguos comentarios emitidos por la artista los que ahora le pesan. En ellos cuestionaba duramente el perfil del evento en duros términos, según resaltó particularmente el periodista Andrés Caniulef en Mucho Gusto.

"Si hay algo que me fastidia es el Festival de Viña porque es como la cultura fascista en acción, parece coliseo romano, pero lleno de fachos rencorosos", dice una de las publicaciones de Mora en la red social del pajarito que data del 16 de febrero del 2020.

En tanto, en un segundo arranque, Belenaza furiosa comenta: "Mírenlos como pifian, como si fueran dueños del show, si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo".

Caniulef resaltó en el matinal de Mega que la cuenta de Mora en Twitter actualmente se encuentra en modo privado, por lo que sólo sus seguidores pueden ver sus publicaciones.

Los tuits que le pesan a Belenaza antes de Viña 2023. (Foto: Twitter)

El periodista contó que se puso en contacto con el representante, y comentó al "no negó que los tuits fueran expuestos por la comediante", pero que no se referirá a ese tema en particular.

El certamen de la ciudad jardín suma así una nueva polémica a un ya nutrido listado de controversias que han rodeado el evento incluso antes de que empiece. Los shows recién parte el próximo domingo y ya ha habido una serie de reparos contra su organización y oferta artística.

En tanto, Belén Mora compartirá el escenario de la Quinta Vergara con Alejandro Fernández y Los Jaivas, en lo que será la tercera noche del Festival de Viña 2023.