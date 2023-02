Luego de la confirmación de que Yerko Puchento se bajaba del Festival de Viña 2023 por parte de la organización, Daniel Alcaíno reaccionó ante la decisión, explicando las razones que lo condujeron a un escenario en que no le quedó otra opción que descartarse del certamen.

"Soy vegetariano y me tení un asado"

En conversación con Mega, el actor chileno explicó el tras bambalinas de su salida de la parrilla con el icónico personaje que arrasaba en la TV chilena, dando cuenta de que le pintaron un escenario para presentarse pero que ahora, cuando se acerca el certamen y la organización se vio complicada con la caída de Maná, ese panorama era radicalmente distinto.

Así, Alcaíno expuso que "venimos en conversaciones con el festival desde agosto, nos fueron a ver Felipe Morales, Mauricio Correa, la gente del festival, la producción y nos dijeron que el show estaba muy bueno y que lo veían en Viña, que era un número pintado".

"Nosotros dijimos sí, que queríamos un público adulto. Ir entre dos cantantes que convocaran a un público adulto. Eso iba a así y siempre fue así. En cada reunión lo volvíamos a repetir y a repetir, se nos fue destinando el día 20, el segundo día de festival. Ese día estaba Maná, se cayó Maná. Necesitaban contratar a dos delanteros, contratan dos arqueros, Tini y Emilia, que tienen un público que convoca mucho, pero un público adolescente. No es nuestro público, juvenil, no sé; y nosotros decidimos no ir porque no se respetó la única y gran condición", subrayó el intérprete.

Aunque por otro lado, resaltó que "queríamos estar ahí en el Festival de Viña, pensamos que teníamos un buen show para hacer reír a la gente y, nada, cuando no se respetaron esas condiciones, dijimos 'preferimos dar un paso al costado. Sigan ustedes con el festival, pero no es para nosotros. No estamos considerados, no estamos en el día que pedimos ir. No están las condiciones'".

De hecho, Daniel ahondó más en el asunto, refiriéndose a artistas que se barajaron para reemplazar a Maná, siguiendo la línea de público adulto, pero al final todo se descartó por las argentinas.

"Cuando se cae Maná, nosotros decimos 'ya, pero recuerden que estamos nosotros, ustedes nos invitaron primero. Buena onda, pero nos tienen que poner un artista acá...' Se habló de Los Tres, por ahí a mí se me cayó el cassette y hablé del Beto Cuevas, se habló de Duran Duran, de Juan Luis Guerra, Dyango", contó.

Pero "después habían estas dos artistas contratadas y nosotros no calzábamos en ese público. No tiene nada que ver con Puente Alto, porque es una condición puesta en agosto. Es algo que cualquier humorista te lo va a decir".

"Cuando dan por cerrada la noche del 20 con esas dos artistas, nosotros quedamos '¡Plop!' Y nos enteramos casi por la prensa de que nuestras condiciones no fueron respetadas. 'OK, entonces no vamos'. Si te vengo diciendo desde agosto, cuando me invitaste a comer a tu casa, que soy vegetariano y me tení un asado. No voy a comer".

"¿Quieres que me coma esto porque tengo que comerlo? Porque ¿'están transmitiendo'? ¿Porque 'el Festival de Viña es para todos'? No poh'", recalcó.

Daniel Alcaíno tras salida de Yerko Puchento de Viña 2023.(Foto: UNO)

Hielos en la Antártica

Al ser consultado sobre por qué siente que su humor no funciona con el público de Tini o Emilia, Daniel Alcaíno fue claro: "porque no hago ese tipo de humor".

"Así como la Natalia Valdebenito no tiene un público masculino, así como cuando Eda Caroe hace un humor negro, o el humor tierno de Freire. Cada uno tiene su nicho, su espacio. Nosotros hacemos que la gente conoce, no estoy vendiendo ninguna pescá (sic). La gente conoce a un personaje que tiene 21 años de trayectoria, hablamos de política, hablamos de contingencia", expuso.

Y dio ejemplos: "hoy día, no sé, la gente joven no ve televisión. Voy a hacer chistes de Parived y los niños le van a decir a la mamá '¿Quién es Parived, mamá?'. Hablando de farándula. '¿Quién es la ministra Izkia Siches?' Es otra generación. Así como yo no entiendo los chistes para la generación de ellos. Así de simple, no creo que tenga mucha vuelta el cuento".

"Yo no estoy desesperado por ir a presentarme a un festival. Me preguntan y digo, 'sí, OK, pero para nuestro público ¿Viste a nuestro público en el Teatro San Ginés? Sí ¿Viste a nuestro público que tenemos en el Enjoy? Sí ¿Viste a nuestro público que paga una entrada para ver a Yerko Puchento? Sí' Ese es nuestro público. O sea, es muy buen negocio vender hielo, pero si los voy a vender a la Antártica, tengo que comprar vaselina", remató.