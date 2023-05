Hasta principios de mayo, Aylén Milla había revelado que estaba enfrentando un complejo panorama para su vida. Estaba lidiando con una dura enfermedad, pero que aún no estaba preparada para revelar de qué se trataba.

Todo a su tiempo le dijeron sus cercanos y seguidores, sobre todo porque ellos ya sabían o al menos sospechaban de qué se trataba.

Pero ahora llegó el momento, y la ex chica reality confirmó que padece cáncer de mama, razón por la que se ha sometido a tratamiento desde hace un tiempo.

El directo más sincero de Aylén Milla

Primero lo anunció por medio de una historia de su Instagram, invitando a sus seguidores para que estuviesen atentos a lo que iba a contar.

“Me quiero liberar de esto que guardé”, especificó en la publicación.

Aylén Milla confirma que padece cáncer de mama.(Foto: Instagram)

Entonces, se puso frente a la cámara de su teléfono y explicó la lucha que actualmente está llevando contra el cáncer de mama.

La enfermedad se la diagnosticaron a fines del año pasado y “es bastante agresivo”. Por lo mismo, ya cuenta 16 quimioterapias en el cuerpo.

“Quiero ser genuina, real, y abrir mi corazón. Creo que este es el momento adecuado para contarlo. Lo guardé en silencio por muchos meses, hasta que consideré que estaba fuerte para hacer esto”, explicó en el live de Instagram.

Y recalcó que “lo digo con mucho orgullo. No me importa. Me cansé de fingir usando una peluca. Esta es la forma en la que quiero llevar mi enfermedad. Espero que a ustedes les sirva” .

“No tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tampoco me importa“ , puntualizó.

Aylén Milla confirma que padece cáncer de mama.(Foto: Instagram)

“Llorando y arrastrándome”

Junto con eso se volcó a confesar un duro análisis que había hecho sobre su carrera y trabajo. Con ello planteó que “Mi propósito de ser una persona pública, hace mucho tiempo que lo quiero utilizar en son de concientizar más”.

“Me aburre posar para una foto, me estaba aburriendo esa forma de comunicar”, estableció.

“ Hace muchos meses, ustedes veían mi vida como perfecta, pero no lo era . Me preguntaba cómo podía rearmar esta red social, más allá del maquillaje y el estilismo, que muchas veces son vistas como banales”, continuó.

En tanto, en referencia a su reacción al momento de enterarse que padecía la enfermedad, recordó que “desde el momento uno, pensé: ‘Ok, voy a enfrentar esto con la mejor postura que me salga de adentro. Vamos a buscar las soluciones'”.

“Esto es un subir y bajar constante. Pero, en mi caso, fueron más los momentos felices porque he intentado enfrentar esto con positivismo“.