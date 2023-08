Este jueves, debutó el nuevo estelar de Canal 13, El Purgatorio, con la conducción de Ignacio Gutiérrez, donde exponen a figuras de la farándula y acontecer a nacional, a retos polémicos que han marcado sus vidas.

Una especie de retorno de la farándula dura a nuestra televisión con el tinte de de programa Prime y que tuvo buena acogida entre la audiencia, donde las invitadas fueron Cathy Barriga y Anita Alvarado, quienes se supone están muertas y pasando por ese trance antes de ser enviadas al cielo o al infierno.

Precisamente, con esta última se trajo a colación sus últimos episodios polémicos con Jorge Mago Valdivia y su ex esposa, Daniel Aránguiz. No obstante, el momento de mayor chispeza, se produjo gracias a los cómicos del programa, Luis Slimming y Chiqui Aguayo.

En la ocasión, ambos estaban liderando una especie de responso fúnebre de la conocida Geisha chilena haciendo referencia a unos dichos de ella emitidos hace algunos años, cuando comentó la varonilidad con los aplaudibles dotes del ex portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, con quien compartió hace algún tiempo.

Fue el momento en que Aguayo sacó un guante de arquero con una U, haciendo referencia al ex capitán universitario y desde luego provocando la risa de Alvarado. “Oye tremendo guante. Hola Anita, me quise a venir a despedir de ti y regalarte uno de mis guantes más queridos. Con este tapé un penal muy importante, siempre voy a estar agradecido, quizás por mi poca edad y madurez, no pude darte las gracias, porque desde que tú dijiste que mi p*n* era el más bonito que habías visto, viniendo de ti que has visto tantos, mi sexualidad explotó y siento que nunca más, ninguna mujer me volvió a mirar a la cara”, dijo la cómica como si el ex golero estuviese hablando.

“Te agradezco tanto Anita y ojalá que estés en el cielo que es donde te mereces estar. Muchos cariños te mandan los de abajo…. los de la U, claro, los de la U. Tu amigo de los penales y de las penalidades, Johnny, el guardián del travesaño”, generando la risa de todos los presentes.

En su debut, El Purgatorio alcanzó un promedio de 9,2 puntos de rating online, quedando en tercer lugar tras Mega y Chilevisión