Oriana Marzoli y Aylén Milla fueron conocidas como las grandes villanas de los reality shows que emitió Mega. Pero ahora ambas tomaron rumbos muy diferentes. Mientras la venezolana continúa en la senda de la telerrealidad en Europa, la argentina se encuentra en plena lucha contra el cáncer.

Hasta ahora Marzoli no se había pronunciado sobre la reciente y dolorosa revelación de su antigua amiga. Situación que cambió en conversación con el portal español mtmad.

La enfermedad se la diagnosticaron a Milla a fines del año pasado y según le revelaron en ese momento “es bastante agresivo”. Por lo mismo, ya cuenta 16 quimioterapias en el cuerpo.

Qué dijo Oriana Marzoli de la salud de Aylén Milla

“Muchas personas me han preguntado si le escribí a Aylén… Por supuesto, ¿cómo no voy a hacerlo?”, indicó la ex Amor a Prueba.

Así, sostuvo que “independientemente de que nosotras ya no tengamos la relación de antes, obviamente le he escrito… por privado” .

“No me hace falta hacerlo público, porque me parece que es un tema muy delicado”, recalcó.

Por otro lado, manifestó que “espero, obviamente, que se recupere y que salga de esta situación tan complicada y muchísimo más fuerte”.

En tanto, sobre el contenido del diálogo que sostuvieron, Oriana aseguró que “no quiero entrar en detalles, porque me parece que es un tema bastante delicado”.

“Simplemente, espero de corazón que salga todo bien y que se recupere. Y estoy segura de que será así “.

“Le envio todas mis fuerzas desde aquí, como ya se lo dije a ella. Por supuesto que me ha contestado y me ha agradecido el mensaje”, recalcó.

Originalmente, la relación entre ambas se quebró en el momento en que Aylén se arrepintió de Gala cuestionar a Gala Caldirola en un registro de la española-venezolana. La ex de Mauricio Isla siempre fue la mayor antagonista de Marzoli.