La llave de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile tendrá su definición en los escritorios de Conmebol donde será la autoridad máxima del balompié sudamericano el que decida quién avanza en la Copa Sudamericana.

BOLAVIP conversa con el mítico relator azul José Pepe Ormazábal, el que afirma que es poco lo que puede hacer el equipo argentino.

“La U ganó en cancha el derecho a estar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque mientras el partido se jugó, la U tenía ventaja deportiva”, indicó.

Agregando que “lo que pasó fuera de la cancha es otra historia, y se han visto miles de ejemplos al respecto”.

El relator de Radio Agricultura le pone tarea a la dirigencia azul y a la ANFP. “Llegó la hora de que Azul Azul y Pablo Milad demuestren cuánto pesan a nivel de Conmebol, es muy importante en que lo se ganó en cancha, se lleve a la práctica y le permita avanzar”, aseguró.

En esa misma línea cree que “si tienen peso, deben defender esos derechos. En Independiente están desesperados por avanzar, y eso sería inaceptable, porque el local no supo organizar el evento y en la cancha perdieron, es hora que Azul Azul y Milad demuestren cuánto pesa”.

Pepe Ormazábal afirma que la U ganó su derecho en la cancha.

José Pepe Ormazábal y el Superclásico ante Colo Colo

El cantagoles cree que el equipo azul tiene una doble preocupación. “Tienen al plantel en el aire, a pasos de un partido importante como es ante Colo Colo, pero con un ojo en lo que pueda estar pasando en Conmebol”, cerró.