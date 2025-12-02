Universidad de Chile tiene hoy una verdadera final dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ buscan sumar un triunfo en condición de local ante Coquimbo Unido para seguir soñando con el cupo de Chile 2 y decir presente ne la Copa Libertadores.

A dos fechas del termino del torneo, los dirigidos por Gustavo Álvarez aparte de cumplir el objetivo de decir presente en la Copa Libertadores, también deben lograr cumplir un importante reglamento dentro del torneo: el minutaje sub 21.

En Universidad de Chile aún no cumplen con los 1890 minutos estipulados para cumplir con esta regla, pero en esta jornada, los dirigidos por Gustavo Álvarez podrían llegar a la meta de dicha cifra y librarse de lo que puede ser este problema.

¿Cuántos minutos sub 21 le restan por cumplir a la U?

A Universidad de Chile le restan por cumplir tan solo 16 minutos para llegar a los 1890 minutos que están estipulados en esta regla, marca que hoy podrían superar los ‘Azules’ ante Coquimbo Unido.

La U aún no cumple el reglamento sub 21 | Foto: Photosport

El volante Flavio Moya y el delantero Ignacio Vásquez, son los dos grandes nombres que tiene el plantel azul para poder lograr con esta marca de minutaje sub 21.

Ambos jugadores le dan la gran ventaja al DT de la U, que en caso de alinear a uno de ellos por ocho minutos en el campo de juego, los ‘Azules’ cumplirían con los minutos estipulados, ya que ambos jugadores suman doble minutaje.

Flavio Moya (2005) e Ignacio Vásquez (2006) logran sumar doble minutaje según el reglamento por lo que es su año de nacimiento, lo que sin duda ayuda a la Universidad de Chile para conseguir dicha marca.

En Síntesis…