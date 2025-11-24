Universidad de Chile sufrió hasta el final, pero logró derrotar a O’Higgins por la Liga de Primera 2025. El elenco estudiantil batalló para quedarse con los tres puntos en calidad de visita.

Un triunfo que fue celebrado por César Vaccia, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó el duelo en el Estadio El Teniente. Específicamente, se rindió ante un futbolista del cuadro azul.

¿A quién mencionó? Llenó de elogios a Flavio Moya. La promesa del club laico ingresó sobre el final y fue destacado por el histórico DT de los universitarios. Lo quiere ver más en cancha.

“Es un buen jugador. Creo que hay que atreverse más a darle la posibilidad de ser titular, darle un espacio. Pero tiene buen pie, juega bien, defiende bien, tiene carácter”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Creo que el enfoque mental es tan importante en este tipo de jugador, más en un equipo como la U. Así que no, yo creo que él es el nombre, no hay que salir a buscar más“.

Flavio Moya fue elogiado por el histórico DT de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lo posicionó sobre otra figura de Universidad de Chile

En dicha línea, el bicampeón con los azules ubicó a Flavio Moya sobre Sebastián Rodríguez. Cree que el formado en casa tiene más condiciones que el mediocampista uruguayo.

“Trajimos a Sebastián Rodríguez, que era un buen jugador obviamente, pero no tuvo ningún espacio. Al final tapamos a (Flavio) Moya, lo único que hicimos fue gastar plata“, cerró.

En resumen: